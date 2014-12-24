Необходимо сделать, чтобы заработал CW Image Optimizer. Это такой плагин Wordpress.

https://wordpress.org/plugins/cw-image-optimizer/

Поставить- поставили. Вроде и права настроили.

Но при попытках обработать изображения выдает ошибки. Судя по всему, что-то с правами. Хотя может и не в этом дело.

Отпишитесь, пожалуйста:

1. о цене

2. об опыте подобной работы, желательно - об опыте работы именно с этим плагином

3. о сроках