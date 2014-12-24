Вместо сайта выводится надпись File not found. В любой директории. Нужно исправить и уточнить причину возникшей проблемы. Адрес сайта и реквизиты доступа сообщу лично.
Необходимо сделать, чтобы заработал CW Image Optimizer
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать, чтобы заработал CW Image Optimizer. Это такой плагин Wordpress.
https://wordpress.org/plugins/cw-image-optimizer/
Поставить- поставили. Вроде и права настроили.
Но при попытках обработать изображения выдает ошибки. Судя по всему, что-то с правами. Хотя может и не в этом дело.
Отпишитесь, пожалуйста:
1. о цене
2. об опыте подобной работы, желательно - об опыте работы именно с этим плагином
3. о сроках
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