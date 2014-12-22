Интегрировать GSM шлюз OpenVox с Битрикс24

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка429 просмотров
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Необходимо интегрировать GSM шлюз OpenVox с битрикс24 как офисную АТС (для входящих и исходящих звонков). В заявках прошу указывать стоимость, сроки, опыт подобной работы и возможность общения в скайпе голосом.

Инструкция по настройке: хттп://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=52&CHAPTER_ID=03236&LESSON_PATH=3922.5009.3693.2564.3236

9 лет назад
POLSKOY
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад