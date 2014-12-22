Настроить и поддерживать провайдера VOIP телефонии

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки161 просмотр
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Требуется администратор, способный правильно настроить и в дальнейшем поддерживать провайдера VOIP телефонии.

9 лет назад
kiwip
40 летГермания
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад