Нам требуется верстка дизайна нашего проекта. Просим вас обязательно указывать примеры работ и ваш Skype. Количество страниц - около 10 (примерно похожие, так как это кабинет пользователя).
- HTML-верстка20 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется дизайнер с нестандартным мышлением, которому будет интересно разработать современный продукт для европейской компании - платежное приложение. Просим указывать ссылки на 2-3 ваши работы, которые вы считаете лучшими (именно 2-3, а не ...Дизайн мобильных приложений9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нам требуется верстка дизайна нашего проекта, созданного в Sketch. Просим вас обязательно указывать примеры работ и ваш Skype. По итогам работы возможно постоянное сотрудничество (если понравится и договоримся). ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется нарисовать иконки для веб-приложения. В основном это иконки способов оплаты (платежных систем), акций и так далее и тому подобное. В сумме - около 100 иконок. Прошу указывать общий ...Иконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт10 лет назад
Нам требуется разработчик сайта (лендинга) для форекс-трейдинговой компании. Просим вас обязательно указывать примеры работ и ваш Skype. По итогам работы возможно постоянное сотрудничество (если понравится и договоримся). ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется администратор, способный правильно настроить и в дальнейшем поддерживать провайдера VOIP телефонии.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад