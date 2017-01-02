Настройка роутера

https://yadi.sk/i/-B19PgjWk66xy http://yadi.sk/d/45W5Letz5HmTV Картинки все отличного качества и шириной 1000 пикселей, если картинка будет смотреться нормально. Текст тайтлов ссылок нужно делать по возможности уникальным при использовании одной и той же ссылки в разных статьях каждый раз. Не использовать ссылки в ...