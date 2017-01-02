Есть роутер который торчит наружу, делать сброс нельзя, пароля от web admin нету. Нужно восстановить пароль не сбрасывая настройки роутера
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- Настройка роутераСистемное администрированиенет заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $50
Требуется помощь в настройке роутера тп линк арчер с20. Нужно залить на него опенврт , настроить сам роутер к работе , далее успешно установить https://gitlab.torproject.org/legacy/trac/-/wikis/doc/OpenWRT или https://github.com/TorRouters/THORНастройка роутераСистемное администрирование2 заявкиЗакрытгод назад
Цель проекта состоит в том, чтобы позволить студенту применить знания, которые он накопил в ходе курса. Этот проект имитирует среду Возможна работа студента, в ходе которой он получает инструкции по созданию и эксплуатации и обслуживанию существующей ...Настройка роутераVPNСистемное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Настройка роутера Tenda c10 под фиксированый ip, проброс на главном пк определенные порты... все мои попытки,закончились неудачей,помогите)))Настройка роутераСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить RB750Gr3 для работы через юсб-модем и "репетиторские услуги" по такой настройке.Настройка роутераЗакрыт4 года назад
Настройка роутера xiaomi 3g под 4g modem и polipoНастройка роутераЗавершен4 года назад
Нужно помочь настроить доступ к серверу из внешней сети Роутер ZXHN H298AНастройка роутераЗавершен5 лет назад
Здравствуйте Нужна платная консультация. Задача такая. мы хотим ставить IP камеры в различных заведениях и транслировать стримы на сайте. Сложность состоит в том что люди которые будут устанавливать камеры не смогут настраивать роутер и пробрасывать порты. ...Настройка роутераЗакрыт5 лет назад
Необходим специалист для регулярных настроек IP-телефонии. Обеспечение поддержки пользователей при работе с IP-телефонией, в частности: - помощь в решении проблем при установке софтфонов (x-lite / zoiper / microsip) - помощь при возникновении проблем с регистрацией софтфона на IP-АТС ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Настройка микротика на два канала интернета и ARP для WOL 1. Есть роутер Mikrotik RB2011LS-In с полностью своими настройками. Задействованы гигабитные порты группы первого аппаратного свитча. В нём на 3 порту создан Wan как DHCP клиент ...Настройка роутераЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Есть роутер LiveBox (english menu) и есть DVR – Hikvision DS-7204HQHI-F1/N Не получается настроить доступ к регистратору с любой точки где есть интернет! Все доступы предоставлю через ноутбук по тимвиверу. Цена, сроки.Настройка роутераСистемное администрирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Для сайта о локальных сетях и сетевом оборудовании нужно несколько десятков качественных уникальных инструкций по настройке роутеров и модемов. Работа достаточно простая, но монотонная и однообразная. Главное требование к исполнителю - быть "в теме", т.е. разбираться ...Настройка роутераКопирайтингнет заявокЗакрыт8 лет назад
https://yadi.sk/i/-B19PgjWk66xy http://yadi.sk/d/45W5Letz5HmTV Картинки все отличного качества и шириной 1000 пикселей, если картинка будет смотреться нормально. Текст тайтлов ссылок нужно делать по возможности уникальным при использовании одной и той же ссылки в разных статьях каждый раз. Не использовать ссылки в ...WordPressНаписание статейСтатьи для сайтаНастройка роутераКопирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Я руководитель малого офиса и мне требуется оптимизация расчета сдельной\окладной з.п сотрудников. как это я делал раньше смотрите файл с приставкой _OLD. Муторно, допускал ошибки и т.д. Что пытался сделать. Создал гугл форму, куда тестово вбивал ...Настройка роутераВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно написать около 100 статей [b]в информационном стиле[/b] (подробно, но без лишних слов) на тему компьютера и решения сопутствующих проблем «для чайников». Примеры тем статей: [list][*]Настройка роутера [*]Выбор браузера [*]Выбор процессора [*]Отключение рекламы в браузере [/list]Несмотря на то, что читатель будет малоподготовленным, объяснять ...Настройка роутераКопирайтинг21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Обязательное требование: знание языка Lua Надо 2 инет канала, чтобы входящие соединения до сервера за микротиком работали одновременно (это метки) и чтобы переключение default gateway по пропаданию инета на основном (пингом наверно проверять) переключало на ...Настройка роутераЗавершен8 лет назад
- $20
Нужно настроить роутер (zyxel keenetic 2), что бы он пускал весь интернет через http proxy. Возможно придется ставить прошивку на роутер openwrt/dd-wrt.Настройка роутераСистемное администрирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Нужно написать скрипт хотспота для wifi на базе роутера mikrotik Алгоритм скрипта такой: 1. Гость подключается к Wi-Fi сети и попадает на стартовую страницу. 2. Для доступа в интернет выбирает социальную сеть (ВК, facebook, instagram) или вводит пароль (спрашивает у администратора ...Настройка роутераВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть роутер Mikrotik и USB-модем Huawei. Требуется: сделать так, чтобы при падении связи на основном канале роутер переходил на резервный(модем), ну и обратно. Главное условие - сделать всё нужно по возможности ночью, т.к. сервис работает круглосуточно, и ...Настройка роутераСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый вечер! Нужно написать 18 продающих текстов для сайта фирмы. Темы статей следующие: Создание сайтов Создание и настройка локальной сети Семантическое ядро Сборка компьютеров на заказ Ремонт ноутбуков Ремонт мониторов Ремонт и настройка компьютера Ремонт и замена матрицы ноутбуков Продвижение сайтов Поддержка сайтов Оптимизация сайта Настройка роутера настройка подключения ...Тексты для сайтаАудит сайтаСемантическое ядроНастройка роутераКопирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад