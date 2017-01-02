Заказать настройку роутера

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  • Openwrt tor router

    $50

    Требуется помощь в настройке роутера тп линк арчер с20. Нужно залить на него опенврт , настроить сам роутер к работе , далее успешно установить https://gitlab.torproject.org/legacy/trac/-/wikis/doc/OpenWRT или https://github.com/TorRouters/THOR

    Настройка роутера
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Выполнение проектной работы "управления сетью — Windows Server 2019"

    Цель проекта состоит в том, чтобы позволить студенту применить знания, которые он накопил в ходе курса. Этот проект имитирует среду Возможна работа студента, в ходе которой он получает инструкции по созданию и эксплуатации и обслуживанию существующей ...

    Настройка роутераVPN
    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужна консультация специалиста IP камер Dahua

    Здравствуйте Нужна платная консультация. Задача такая. мы хотим ставить IP камеры в различных заведениях и транслировать стримы на сайте. Сложность состоит в том что люди которые будут устанавливать камеры не смогут настраивать роутер и пробрасывать порты. ...

    Настройка роутера
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Специалист по настройке IP-телефонии

    Необходим специалист для регулярных настроек IP-телефонии.  Обеспечение поддержки пользователей при работе с IP-телефонией, в частности: - помощь в решении проблем при установке софтфонов (x-lite / zoiper / microsip) - помощь при возникновении проблем с регистрацией софтфона на IP-АТС ...

    LinuxAsteriskmacOSНастройка роутераVPN
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка микротика на два канала интернета и ARP для WOL

    Настройка микротика на два канала интернета и ARP для WOL 1. Есть роутер Mikrotik RB2011LS-In с полностью своими настройками. Задействованы гигабитные порты группы первого аппаратного свитча. В нём на 3 порту создан Wan как DHCP клиент ...

    Настройка роутера
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка роутера Live Box и видеорегистратора

    Добрый день!  Есть роутер LiveBox (english menu) и есть DVR – Hikvision DS-7204HQHI-F1/N  Не получается настроить доступ к регистратору с любой точки где есть интернет!  Все доступы предоставлю через ноутбук по тимвиверу.  Цена, сроки.

    Настройка роутера
    Системное администрирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Технический рерайт с источником

    $10

    Для сайта о локальных сетях и сетевом оборудовании нужно несколько десятков качественных уникальных инструкций по настройке роутеров и модемов.  Работа достаточно простая, но монотонная и однообразная. Главное требование к исполнителю - быть "в теме", т.е. разбираться ...

    Настройка роутера
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Опубликовать одну статью на сайте Wordpress

    https://yadi.sk/i/-B19PgjWk66xy http://yadi.sk/d/45W5Letz5HmTV Картинки все отличного качества и шириной 1000 пикселей, если картинка будет смотреться нормально. Текст тайтлов ссылок нужно делать по возможности уникальным при использовании одной и той же ссылки в разных статьях каждый раз. Не использовать ссылки в ...

    WordPressНаписание статейСтатьи для сайтаНастройка роутера
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Расчет з\с сотрудников

    Добрый день!  Я руководитель малого офиса и мне требуется оптимизация расчета сдельной\окладной з.п сотрудников. как это я делал раньше смотрите файл с приставкой _OLD. Муторно, допускал ошибки и т.д. Что пытался сделать. Создал гугл форму, куда тестово вбивал ...

    Настройка роутера
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Статьи про компьютеры (нужен опытный автор)

    Нужно написать около 100 статей [b]в информационном стиле[/b] (подробно, но без лишних слов) на тему компьютера и решения сопутствующих проблем «для чайников». Примеры тем статей: [list][*]Настройка роутера [*]Выбор браузера [*]Выбор процессора [*]Отключение рекламы в браузере [/list]Несмотря на то, что читатель будет малоподготовленным, объяснять ...

    Настройка роутера
    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка роутера Mikrotik

    Обязательное требование: знание языка Lua Надо 2 инет канала, чтобы входящие соединения до сервера за микротиком работали одновременно (это метки) и чтобы переключение default gateway по пропаданию инета на основном (пингом наверно проверять) переключало на ...

    Настройка роутера
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Хот-спот wifi

    $30

    Нужно написать скрипт хотспота для wifi на базе роутера mikrotik Алгоритм скрипта такой: 1. Гость подключается к Wi-Fi сети и попадает на стартовую страницу. 2. Для доступа в интернет выбирает социальную сеть (ВК, facebook, instagram) или вводит пароль (спрашивает у администратора ...

    Настройка роутера
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется настройка роутера Mikrotik

    Есть роутер Mikrotik и USB-модем Huawei. Требуется: сделать так, чтобы при падении связи на основном канале роутер переходил на резервный(модем), ну и обратно. Главное условие - сделать всё нужно по возможности ночью, т.к. сервис работает круглосуточно, и ...

    Настройка роутера
    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать 18 продающих текстов по компьютерной и СЕО тематике

    Добрый вечер! Нужно написать 18 продающих текстов для сайта фирмы. Темы статей следующие: Создание сайтов Создание и настройка локальной сети Семантическое ядро Сборка компьютеров на заказ Ремонт ноутбуков Ремонт мониторов Ремонт и настройка компьютера Ремонт и замена матрицы ноутбуков Продвижение сайтов Поддержка сайтов Оптимизация сайта Настройка роутера настройка подключения ...

    Тексты для сайтаАудит сайтаСемантическое ядроНастройка роутера
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад