Хот-спот wifi

Нужно написать скрипт хотспота для wifi на базе роутера mikrotik

Алгоритм скрипта такой:

1. Гость подключается к Wi-Fi сети и

попадает на стартовую страницу.

2. Для доступа в интернет

выбирает социальную сеть (ВК, facebook, instagram)

или вводит пароль (спрашивает у администратора сети)

3. после авторизации в соц. сети на странице гостя размещается

рекламный пост и он попадает

в интернет на заданный сайт.

В скрипте нужно реализовать:

1) собирать контактную информацию гостя (ФИ, тел. e-mail, то что указано на его странице в соц. сети) и сохранять данные в базу.

2) Нужна админка на удаленном или локальном хостинге

3) настройка сообщения для стены гостя.

4) Скрипт постит на стену и вступает в заданное сообщество.

5) Если гость уже вступил в сообщество, то для повторного выхода в интернет скрипт просто постит на его стену заданное сообщение.

Мелкие нюансы могут появляться в процессе работы

Статьи о настройке роутера - http://asp24.com.ua/blog/category/billing-dlya-wi-fi/