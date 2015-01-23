Решить вопрос с загрузкой картинок на сайт

Необходимо восстановить ресурс из вебархива (archive.org). Желательно перенести на CMS DLE, публикации, разделы, комментарии примерно 94 тыс. и сохранить урл ссылок. Требуется качественное восстановление. Или восстановить виде HTML страниц. Страниц будет примерно до 20 тыс. Необходимо будет отсечь ...
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Доброго дня, коллеги!
Необходимо на сайте решить проблему с загрузкой картинок и создания папок.
В настоящий момент есть проблема с тем что после создания папка с картинками может исчезнуть.
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