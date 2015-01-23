Сайт на Битрикс CMS

Нужно грамотно составить xml карту сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист для работы над сайтом на Битрикс CMS.
Тематика - оптовый магазин с привязкой к 1С.
Проект достаточно срочный и серьезный, только для фрилансеров, имеющих достаточный опыт работы с битриксом.
ТЗ + Прототип + Дизайн + Верстка - готовы. Доступ ко всем этим материалам по запросу.
Требуется написание программной части.
Общение в скайпе голосом.
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