Доработка фильтра в интернет-магазине на Битриксе.

Здравствуйте, уважаемые разработчики! Вот сайтик styletime.ru, нужно доделать фильтр. Необходимо настроить фильтр таким образом, чтобы в поле бренд отображались все активные категории товаров + категории, не повторялись как сейчас,

в поле механизм оставить -кварцевые и механические с автопотзаводом при выборе поля механические с автопотзаводом должны отображаться товары у которых в свойствах стоит "механические с автопотзаводом" и "механические с автопотзаводом 21камень"

в свойстве товара значения не менять в поле ремешок нужны поля "ткань","кожа","метал" ,"каучук","пластик","ке рамика

" при нажатии на ткань отображаются товары со значением полей"ткань","текстиль"," замша" у керамики отображается "керамика" и "нержавеющая сталь+керамика" у пластика "пластик" и "полиуретан" у каучука "каучук","силикон","резин а" у кожи "кожа (неуказан)","кожа","текстиль+к ожа"

все остальные значения (около 20шт), все что связано с металлами, сплавами и т.д должны отображаться при выборе параметром ремешка металла. В поле ремешок нужны поля "ткань","кожа","метал" ,"каучук","пластик","ке рамика"

При нажатии на ткань отображаются товары со значением полей"ткань","текстиль"," замша"

у керамики отображается "керамика" и "нержав сталь+керамика"

у пластика "пластик" и "полиуретан"

у каучука "каучук","силикон","резин а"

у кожи "кожа (не указан)","кожа","текстиль+кожа "

все остальные значения (около 20шт), все что связано с металлами, сплавами и т.д должны отображаться при выборе параметром ремешка металл.