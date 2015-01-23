Есть сайт на джумле (адрес в приложенном файле) и доступ в нее (уровень главного администратора). Также есть полный доступ к домену сайта, который позволяет установить нужные ns сервера. На сайте что-то случилось и он работает плохо. Доступа ...
Доработка фильтра в интернет-магазине на Битриксе.
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Здравствуйте, уважаемые разработчики! Вот сайтик styletime.ru, нужно доделать фильтр. Необходимо настроить фильтр таким образом, чтобы в поле бренд отображались все активные категории товаров + категории, не повторялись как сейчас,
в поле механизм оставить -кварцевые и механические с автопотзаводом при выборе поля механические с автопотзаводом должны отображаться товары у которых в свойствах стоит "механические с автопотзаводом" и "механические с автопотзаводом 21камень"
в свойстве товара значения не менять в поле ремешок нужны поля "ткань","кожа","метал" ,"каучук","пластик","ке рамика
" при нажатии на ткань отображаются товары со значением полей"ткань","текстиль"," замша" у керамики отображается "керамика" и "нержавеющая сталь+керамика" у пластика "пластик" и "полиуретан" у каучука "каучук","силикон","резин а" у кожи "кожа (неуказан)","кожа","текстиль+к ожа"
все остальные значения (около 20шт), все что связано с металлами, сплавами и т.д должны отображаться при выборе параметром ремешка металла. В поле ремешок нужны поля "ткань","кожа","метал" ,"каучук","пластик","ке рамика"
При нажатии на ткань отображаются товары со значением полей"ткань","текстиль"," замша"
у керамики отображается "керамика" и "нержав сталь+керамика"
у пластика "пластик" и "полиуретан"
у каучука "каучук","силикон","резин а"
у кожи "кожа (не указан)","кожа","текстиль+кожа "
все остальные значения (около 20шт), все что связано с металлами, сплавами и т.д должны отображаться при выборе параметром ремешка металл.
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