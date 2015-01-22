Админка, CRM, CMS

Нужна простейшая админка куда бы приходили лиды с одностраничных лендингов.

Существует несколько одностраничных сайтов на которых пользователи оставляют заявки на наши продукты. Необходимо создать админку, в которую данные заказы бы поступали и с заказами можно было бы работать.

Одностраничные сайты должны прикрепляться к данной админке в неограниченном количестве. Так как планируется запускать несколько разных продуктов и продукты будут меняться.

Админка должна быть простая. И заказчик сам должен мочь добавить лендинг, либо удалить его из прикрепленных к админке.

Функций админки должно быть немного и они достаточно простые на данном этапе. Но со временем функции будут добавляться, и админку нужно будет допиливать. Так что это долгоиграющий проект и на нем можно зарабатывать долгосрочно.

Первоначальные функции админки:

1. Приход лидов с лендингов и аккумулирование данных лидов.

2. Изменение статуса лида (около 5 статусов)

3. Выгрузка в xls.

4. Поиск.

Скрины похожей админки могу скинуть в личку.