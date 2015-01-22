Сложный калькулятор для сайта на водпресс

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки115 просмотров
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необходим калькулятор (в стиле дизайна сайта), который был бы расположен на отдельной странице сайта.

Сложность заключается в том, что страница сайта при нажатии на один из параметров калькулятора, должна открывать где - нибудь (при перезагрузке страницы или без -в этом же окне) еще одну часть - а именно страницу со вторым калькулятором.

Т.е. в калькуляторе имеется ряд значений, все из них достаточно простые и стандартные кроме одного. Это значение будет зависеть от того, что именно человек выберет в доп.калькуляторе конкретно по этому пункту!

Просьба оставлять комментарии только понимающим суть задачи и реализововавшим подобные задачи.

Сайт на вордпресс

9 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-5)
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