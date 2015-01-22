Нужен плагин Wordpress (работаем с API Авиасейлс)

Нужен плагин который будет выводить ссылки для поиска авиабилетов в зависимости от страницы сайта.

К примеру - страничка посвящена городу Красноярск и указано кто и куда летает из этого города.

Плагин должен выводить на эту страницу ссылки для поиска авиабилетов по разным направлениям из Красноярска.

как вот здесь http://www.aviasales.ru/airports/kurumoch

Сроки? Цены??