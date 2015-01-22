Настроить скрипт

Добрый, opencart 1.5.4.1, используется seopro. Нужно доработать seopro, что бы в url товара могли быть параметры, например /tovar?parametr¶metr1 Параметры могут быть любые а так же их количество. Сейчас любые параметры вырезаются, при этом для категорий и ...