Wordpress. Доработать плагин User Frontend.

УСЛОВИЯ:

Бюджет и сроки:

Предлагайте в комментариях, только адекватный бюджет, пожалуйста. По срокам – быстро – не значит хорошо. Адекватные сроки (но и не месяц тоже). Что-то около недели-полторы.

Условия сотрудничества:

1. Каждый вечер отчет о проделанной работе, в период примерно с 21 до 22.00 ч. Отсутствие на отчете означает срыв заказа и наше сотрудничество тут же прекращается, не учитывая уже проделанную работу, без оплаты. Несостоявшийся отчет по причине моего отсутствия не прерывает наше сотрудничество, дальше спокойно работаете.

2. Необходимо готовое решение проблемы. Сделанная работа на 80-85-90-99% не является решением, значит оплаты нет. Просьба браться за работу только тем, кто чувствует в себе силы. Не тратьте время зря ни свое ни мое.

О ПРОЕКТЕ:

Чтобы было намного понятнее, ТЗ записано на видео. Только не засыпайте, досмотрите видео до конца :)

http://www.youtube.com/watch?v=6OjG_1MMyzU&feature=youtu.be

В видео забыл указать, что любая форма, которую делаешь в админке в этом плагине, потом вызывается шорткодом в любой созданной странице. У каждой формы свой шорткод.

От меня – все необходимое для работа: скрины, полигон, фтп, сам плагин.

РЕЗУЛЬТАТ:

Результатом работы должен быть доработанный плагин, без привязки к домену и к конкретному движку, т.е. чтобы работал на любом сайте (на этом же движке, разумеется).

Надеюсь, что такое ТЗ полностью раскрывает суть работы. Но если будут вопросы – задавайте! Обговорим.