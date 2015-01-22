Wordpress. Доработать плагин User Frontend.

Здравствуйте Разработан интернет магазин на joomle и virtuemarte. Использовано много различных дополнений и модулей. Необходимо максимально снизить кол-во запросов, для убыстрения работы сайта. Если Вы этим занимайтесь профессионально давайте обсудим вилку стоимости работ. Адрес проекта скину в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
УСЛОВИЯ:
Бюджет и сроки:
Предлагайте в комментариях, только адекватный бюджет, пожалуйста. По срокам – быстро – не значит хорошо. Адекватные сроки (но и не месяц тоже). Что-то около недели-полторы.
Условия сотрудничества:
1. Каждый вечер отчет о проделанной работе, в период примерно с 21 до 22.00 ч. Отсутствие на отчете означает срыв заказа и наше сотрудничество тут же прекращается, не учитывая уже проделанную работу, без оплаты. Несостоявшийся отчет по причине моего отсутствия не прерывает наше сотрудничество, дальше спокойно работаете.
2. Необходимо готовое решение проблемы. Сделанная работа на 80-85-90-99% не является решением, значит оплаты нет. Просьба браться за работу только тем, кто чувствует в себе силы. Не тратьте время зря ни свое ни мое.
О ПРОЕКТЕ:
Чтобы было намного понятнее, ТЗ записано на видео. Только не засыпайте, досмотрите видео до конца :)
http://www.youtube.com/watch?v=6OjG_1MMyzU&feature=youtu.be
В видео забыл указать, что любая форма, которую делаешь в админке в этом плагине, потом вызывается шорткодом в любой созданной странице. У каждой формы свой шорткод.
От меня – все необходимое для работа: скрины, полигон, фтп, сам плагин.
РЕЗУЛЬТАТ:
Результатом работы должен быть доработанный плагин, без привязки к домену и к конкретному движку, т.е. чтобы работал на любом сайте (на этом же движке, разумеется).
Надеюсь, что такое ТЗ полностью раскрывает суть работы. Но если будут вопросы – задавайте! Обговорим.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Описание: Процессинговая компания передает в наш Google Analitics "Идентификатор транзакции" необходимо выгрузить через API Google Analitics данные и связать "Идентификатор транзакции" с SUBID трекера который мы передали на нашей стороне до транзакции на стороне процессинга. ...Закрыт9 лет назад
Существует образовательный портал, написанный на фреймворке Yii ( http://www.uralstudent.ru ) Необходимо сделать несколько доработок: 1. Прикрутить платёжную систему; 2. Доработать личный кабинет пользователя, добавить возможности платёжной системы (состояние счёта, возможность оплаты и прочее); 3. Сейчас существует подкатегория "Репетиторы", необходимо ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать круговое меню как на сайте : http://axiomatika.ru/ именно такое, никакое другое.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Задача - дать возможность админу поменять папку назначения с локальной на клауд сторидж на амазоне. Таким образом все вновь загружаемые файлы будут всегда храниться удаленно. Доступ к ним будет происходить по внешним ссылкам, а не ...Закрыт9 лет назад
- $150
Нужно допилить функционал на движке на CodeIgniter. И натянуть на него готовую верстку.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
На этом шаблоне есть эффект самозаполняющихся графиков, мне нужно один в один скопировать этот эффект http://yootheme.com/demo/themes/wordpress/2014/digit/?style=defaultВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт: http://tarasirina.pro/ У него проблемы с кнопкой "поделится" от Facebook Подгружается всегда одна и та же картинка, что делает бессмысленным использование этой кнопки. Уже перепробовали десяток плагинов и сервисов, но ничего не помогает. Задача - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется сайт с компонентом интернет-магазина, заточить под планшеты и телефоны, обязательно под ios на данный момент на телефонах сайт отображается криво. Сайт сделан на Joomla 2.5 + компонент JoomShopping Знание компонента магазина обязательно. Цены и работы в заявках. ...Закрыт9 лет назад
- $50
Добрый день. Сайт на joomla, постоянна проблема с сайтом что он заражен вирусами, нужно проверить и вычистить. Оставляйте заявки. Выбор исполнителя качество=цена= отзывы.Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад