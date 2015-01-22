Дизайн сайта под гаджеты Joomla + JoomShopping

Веб-программированиеЗакрытнет заявок86 просмотров
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Требуется сайт с компонентом интернет-магазина, заточить под планшеты и телефоны, обязательно под ios

на данный момент на телефонах сайт отображается криво. Сайт сделан на Joomla 2.5 + компонент JoomShopping

Знание компонента магазина обязательно.

Цены и работы в заявках.

Условия оплаты: Оплата работы после завершения работы.

Дизайн сайтаJoomla
9 лет назад
Sina
39 летКазахстан
14 лет в сервисе
Была
4 года назад