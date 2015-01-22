Необходимо сделать доработки на сайте http://roltech-imagine.ru/ ТЗ и макеты в приложении.
Отладка платежной системы на сайте под управлением Joomla 2.5
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отладить скрипт обработки запросов на платеж из корзины.
Есть: сайт на Joomla 2.5, корзина от JBZoo 2.1.5, скрипт с подключенным API от платежной системы SorexPay
Сам скрипт обработки данных немного кривой, но логика верная, собсно его и нужно поправить.
Необходимы знания XML & PHP.
Подробности по скайп.
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