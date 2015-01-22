Отладка платежной системы на сайте под управлением Joomla 2.5

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Необходимо отладить скрипт обработки запросов на платеж из корзины.

Есть: сайт на Joomla 2.5, корзина от JBZoo 2.1.5, скрипт с подключенным API от платежной системы SorexPay

Сам скрипт обработки данных немного кривой, но логика верная, собсно его и нужно поправить.

Необходимы знания XML & PHP.

Подробности по скайп.

Joomla
9 лет назад
Goliaf
Антон 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад