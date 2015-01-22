Плагин wordpress, удаляющий картинки непосещаемых статей

Добрый день,

в админке хочется видеть напротив статьи её просмотры, с сортировкой от больших просмотров к меньшим и наоборот.

при выборе каких-то удалить, плагин удаляет и картинку с сервера (и желательно делать сортировку по времени (статьи с просмотром меньше 1-го за какое-то время или с и по)

Плагин берет из яндекс-метрики просмотры постов (там она уже скопилась за год). У каждого поста своя статистика просмотров за этот месяц.

как только отсортировал — можно выделить посты, которые с нулевыми просмотрами — и нажать — удалить их. А вместе с ними удаляются и картинки из этих постов с сервера.

ВАЖНО — статьи периодически печатаются.

и если отсортировать просмотры статей за последние 6 месяцев например, то может быть так, что какието статьи неделю как только напечатались — и естественно в них нет еще просмотров — чтобы их случайно не удалить (тоесть статистика должна учитывать время ОТ момента публикации статьи).

Как получится — показать мне как этот плагин можно установить на другой сайт.