Перенос сайта на DLE с UKOZ

Целевой сайт http://smartvoi.com/ создан на конструкторе сайтов UKOZ.

Есть полная копия сайта (файлы и данные) сделанные через бекап юкоза.

Необходимо перенести сайт под управление CMS DatLife Engine (DLE) со следующими условиями:

1) Переверстать или скопировать шаблон оформления с сайта под DLE

2) Перенести весь контент (картинки, посты) с ПОЛНЫМ сохранением URL-ов (т.е. все материалы на новом сайте должны быть доступны по тем же адресам, по которым они сейчас находятся на текущем сайте).

Предоплата возможна только владельцам аккаунтов с большим количеством положительных отзывов.

Во всех остальных случаях - вы делаете сайт на своем хостинге, мы проверяем работу, оплачиваем, вы переносите сайт на наш хостинг после полной оплаты.

Бюджет проекта: 7000 рублей.