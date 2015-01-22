Установить на VPS/VDS сервер, ISPManager

Имеется таблица на 10 тыс строк. 6 колонок с различными значениями. Требуется найти такие параметры выборки по колонкам 1–5 что бы сумма значений по колонке 6 была максимальной для выборки в 100–200–500–1000 значений (при общей сортировке всех ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо установить на VPS/VDS сервер от reg.ru, панель управления ISP Manager. (Лицензия уже куплена)
Задание для тех, кто это уже делал раньше. Те кто смутно представляет как это делается, прошу заявку лучше не оставлять.
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