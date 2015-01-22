Установить на VPS/VDS сервер, ISPManager

Веб-программированиеЗавершен6 заявок238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо установить на VPS/VDS сервер от reg.ru, панель управления ISP Manager. (Лицензия уже куплена)

Задание для тех, кто это уже делал раньше. Те кто смутно представляет как это делается, прошу заявку лучше не оставлять.

9 лет назад
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
9 лет назад
$8
1 день
Спасибо, Сергею. Все сделано было быстро и качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик! Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Алгоритм выборки из БД / сортировки

    Имеется таблица на 10 тыс строк. 6 колонок с различными значениями. Требуется найти такие параметры выборки по колонкам 1–5 что бы сумма значений по колонке 6 была максимальной для выборки в 100–200–500–1000 значений (при общей сортировке всех ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен сайт на MODX

    верстка есть, ТЗ тоже. цена вопроса- 10К, срок неделя. Сайт каталог с несколькими парсерами- гороскоп расписание электричек карты. СРОЧНО. лучше сразу в скайп. просьба начинающих и особо нуждающихся не беспокоить, все по факту , работа ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Прикрутить форму захвата (одностраничный лендинг)

    Нужно отредактировать баннер (добавить несколько слов), сверстать и добавить красивую форму захвата (заголовок, имя, телефон). На выходе два баннера, но с разными адресами и разными e-mail для получения данных с формы захвата. (.html или .php) Баннер в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Настройка фильтра на битриксе

    необходимо настроить фильтр таким образом, чтобы в поле бренд отображались все активные категории товаров + категории не повторялись как сейчас добавить поле пол с параметрами -мужские и женские в поле механизм оставить -кварцевые , механические ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Несколько правок сайта на ВП

    Нужно в течение вечера внести несколько правки. Требуется более менее хорошее знание системы. Для примера - вывести на первую стр. админки - заказы из вууукомерца. Остальные задачи вроде проще)

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет магазин цифрового контента (PayPal)

    Задача: есть уникальный цифровой контент, который необходимо продавать в автоматическом режиме средствами PayPal - регулярные платежи (recurring payments) с банковских карт. Что нужно сделать: 1. Минималистичную CMS (возможны готовые альтернативы) 2. Регистрация пользователя (вводим e-mail, на него приходит пароль) 3. Управление пользователям ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обработчик прайс-листов

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно написать обработчик прайс-листов по металлопрокату. Алгоритм работы скрипта, очень сжато: 1. Загружаем прайс-лист поставщика 2. Скрипт распарсивает загруженный прайс, и "раскладывает" товары из прайса по существующим категориям на сайте. 3. При повторной загрузке прайс-листа, скрипт проверяет ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Корпоративный портал в SharePoint

    $770

    Необходимо разработать, внедрить и поддерживать корпоративный портал в среде SharePoint 2010 - 2013. Сейчас портал присутствует, но не устраивает. Присылайте ссылки на готовые проекты. Локация строго в Н.Новгороде.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад