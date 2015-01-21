Алгоритм выборки из БД / сортировки

Имеется таблица на 10 тыс строк.

6 колонок с различными значениями.

Требуется найти такие параметры выборки по колонкам 1–5 что бы сумма значений по колонке 6 была максимальной для выборки в 100–200–500–1000 значений (при общей сортировке всех строк по тому или иному параметру).

Пример:

Колонки:

1. Тип события

2. Вид прогноза

3. Число голосов за прогноз

4. Число голосов против прогноза

5. Коэффициент

6. Результат

Исходя из этих данных нужно сделать выборку по колонкам 1-5, используя любые формулы и ограничения что бы по колонке "результат" для этой выборки была максимальная сумма значений для 100, 200, 500, 1000 строк при общей сортировке по указанным параметрам.

Генетический алгоритм — предполагаемый вариант. Но наверняка можно и иначе, например, в R.

База в Excel, но предполагаю что потребуется перевести в SQL.