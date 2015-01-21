Алгоритм выборки из БД / сортировки

Есть сайт по мебели - нужно добавить на него модули для интернет магазина. на Джумле. Настройка модулей - каталог, галерея, корзина. tudor-mebel.ru
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Имеется таблица на 10 тыс строк.
6 колонок с различными значениями.
Требуется найти такие параметры выборки по колонкам 1–5 что бы сумма значений по колонке 6 была максимальной для выборки в 100–200–500–1000 значений (при общей сортировке всех строк по тому или иному параметру).
Пример:
Колонки:
1. Тип события
2. Вид прогноза
3. Число голосов за прогноз
4. Число голосов против прогноза
5. Коэффициент
6. Результат
Исходя из этих данных нужно сделать выборку по колонкам 1-5, используя любые формулы и ограничения что бы по колонке "результат" для этой выборки была максимальная сумма значений для 100, 200, 500, 1000 строк при общей сортировке по указанным параметрам.
Генетический алгоритм — предполагаемый вариант. Но наверняка можно и иначе, например, в R.
База в Excel, но предполагаю что потребуется перевести в SQL.
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