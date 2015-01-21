Доработка сайта на Джумле

Необходимо исправить некоторые ошибки и недоработки верстальщика

Сайт betainfocom.ru

Главная практически правильная, только везде разные шрифты.

И в боковых пунктах меню будет иногда 2 строки текста, иногда 3 (бывший верстальщик говорил, что нельзя сделать разное кол-во строк).

Все макеты есть в Psd и скрины макетов с комментариями правок.

ТЗ – во вложении.

Начать нужно сегодня.

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