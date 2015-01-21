Спарсить таблицу на сайт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки116 просмотров
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Нужно создать парсет данной таблицы http://24score.com/?country_id=33 кликните Раздел Россия вот эти данные!

9 лет назад
Fligmen
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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