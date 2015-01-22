Оптимизация работы сервера

В последнее время от хостига приходят письма о том что сервер перегружен и т.д. Последнее письмо.

Уведомляем Вас, что на Вашем VPS значение Load Average достигла критического значения, в связи с чем были остановлены следующие процессы: php

Вам необходимо произвести оптимизацию скриптов и настроек сервера. В частности, может помочь установка проксирующего веб-сервера nginx, а также включения для сайтов режима работы php как FastCGI.

О том, как это сделать, Вы можете узнать в следующих разделах справочной информации:

https://www.reg.ru/support/help/#!vps|vps_set_nginx

https://www.reg.ru/support/help/#!vps|vps_set_fastcgi

В случае, если данные действия не приведут к снижению значения Load Average, рекомендуем повысить тарифный план, либо перейти на VPS c технологией виртуализации Xen.

До этого приходило письмо

Уведомляем Вас, что Ваш аккаунт создаёт критическую нагрузку на сетевую подсистему физического сервера.

Рекомендуем Вам оптимизировать использование ресурсов или рассмотреть вариант перехода на Dedicated-сервер: http://hosting.reg.ru/dedicated/ или облачный хостинг Jelastic: https://hosting.reg.ru/cloud-services/jelastic/.

Данные операции Вам необходимо произвести в течение ближайших 24 часов. В противном случае мы будем вынуждены заблокировать услугу.

Дополнительные сведения:

Исходящие соединения заблокированы.

CRITICAL - RX: 2Kbps/ 3pps, TX: 5Gbps/475Kpps

Соответственно задача. Оптимизировать работу сервера.