Распарсить 2 простеньких JavaScript-функций в аналог на PHP

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Суть задачи перевести JS-код (несколько простеньких функций) на аналоги в PHP.

С детальными комментариями разбора этих js-функций.

function decrypt_id(a,b,c,d,e,f,g){(f='')||(e=win dow)&&(b||(b=e['id'+a]))&&(d=b.length)&& (g=get_crypt(a,e,c));if(g)for(var i=0;i

function get_crypt(a,$,b,c){try{c=new XMLHttpRequest()}catch(e){c=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}!b&&( b=$.SEC_CODE);c.open("POST",'/ajax. php?do=crypt',false);c.setRequestHeader(" Content-type","application/x-www-form-u rlencoded");c.send('okey='+escape(b )+';&salt='+escape(a));return c.responseText}

Приоритет исполнителя – стоимость услуги. Поэтому просьба указывать вашу стоимость работы сразу.

Оплата после теста. Если сработаемся-возможны ещё задания.

PHPJavascript
9 лет назад
web2step
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Необходимо спарсить товары из категории Яндекс.Маркета

    $80

    здравствуйте Необходим спарсить товары из категории яндекс-маркета На выходе нужно получить csv файл Категория;Бренд;Модель;Ссылка_на_картинку;Краткое_описание;Полное_описание;назв_хар1:значение1|назв_хар2:значение2;назв_хар3:значение3 ... Бюджет 5 тыс рублей Наличие качественного портфолио, положительных отзывов Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Игры на HTML5

    Ищу программиста для создания логических игр с цифрами и буквами на HTML5 и JS (кроссворды, сканворды, судоку и тп). Присылайте примеры и ориентировочную цену,например на судоку.

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интегрировать готовые js плагины из коллекции

    Интегрировать в видео-плеер готовые js плагины. Плагины на github: https://github.com/videojs/video.js/wiki/Plugins Плеер: http://www.videojs.com/ В особенности интересуют плагины регулирования времени субтитров и клавишное управление. По остальным будем смотреть - понадобятся или нет. Сроки: 1 день Оплата: по договоренности. Жду ваших ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • MODX - замена файла

    $10

    Добрый день уважаемые разработчики! Небольшая задача по MODX Сделать возможным изменение через админку изображения вшитого в верстку скрин с главной - https://yadi.sk/i/BwA8iS9ue8QNZ Сайт lily-freestyle.ru

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Внедрить JavaScript игру на сайт

    Здравствуйте. Нужно внедрить JavaScript игру на сайт, т.е. чтоб результат игры загружался в БД, чтоб в админке можно было добавлять уровни. В дольнейшем нужен человек для работы над сайтом по проведению олимпиад. Оплата по-проектная. Сайт написан ...

    Javascript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад