Здравствуйте.

Нужно внедрить JavaScript игру на сайт, т.е. чтоб результат игры загружался в БД, чтоб в админке можно было добавлять уровни.

В дольнейшем нужен человек для работы над сайтом по проведению олимпиад. Оплата по-проектная. Сайт написан на Object Oriented PHP. Нужен человек с опытом, т.к. огибки не допустимы.