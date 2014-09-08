Написать калькулятор на WP

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки153 просмотра
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Доброго

Есть аналог http://expressauto.ru

Нужно сделать тоже самое, но на http://ekspress.posmotrimir.com/

Алгоритм расчета и запись разговора

https://cloud.mail.ru/public/59078f8a02e9/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Сами тарифы

http://expressauto.ru/tarify-po-rossii

Берется только из города тарифы!

Нужно сделать возможность добавлять данные города в калькулятор + привязывать их к определенному прайс листу.

1 вариант

Есть модуль с перечнем основных городов, там же есть возможность добавить прайс и привязать его к калькулятору, обновляю прайс, обновляются цены - если они в таблице изменились.

2 вариант

Привязываем направления к какому то списку, в котом задаются города. А путь к папке на хостинге привязываем к расчетам.

При обращении пользователя в нужный город из....города такого-то, калькулятор подгружает файл из папке на хостинге и выдает расчет.

Менять цены заказчик уже может только загрузив нужный файл в какую-то папку на хостинге, с нужным именем или id, если он загрузил свежие тарифы, они там тоже меняются.

Но при создании нового направления, он должен сам подгрузить файл в папку на хостинге и в списке с городами задать название города и его id, который будет совпадать с именем файла в папке на хостинге.

Какой из вариантов реализации легче тот и предлагайте.

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9 лет назад
DUOS
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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