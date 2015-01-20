Форма отправки на wordpress

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть гостевая книга http://ferrum-body.ru/gostevaya-kniga. Нужно запихнуть похожую форму в статью по месту. Все шаблоны есть, необходимо добавить новые поля и наладить связь, чтобы все выводилось и результаты отправлялись на почту. С

CMS Wordpress.

WordPress
9 лет назад
Ferrumbody
Дмитрий 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад