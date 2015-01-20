Корзина для сайта на WP (сверстать+поставить+допилить)

Веб-программированиеЗакрытнет заявок113 просмотров
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ТЗ внедрить корзину в WordPress (мне понравился woocommerce русский плагин gering111.com/woocommerce-wordpress/)

Сайт: wow-beauty.ru

Сайт на котором корзина нравится: kupi-keratin.ru

Нужно:

Сверстать макет корзины (есть дизайн в psd):

- корзина в шапке

- поп ап "список покупок"

- поп ап "оформления заказа"

- поп ап "Ваш заказ принят! Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время" – дизайна нет, сделать на основе предыдущего поп апа

- Полоска которая появляется при скроле вниз (телефон, кнопка, корзина)

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО: чтобы url адреса товаров сохранились (т.е. например: /tovar/trisssola-true/) т.к. много ссылок на них идёт и проиндексировались неплохо

Блок: "C этим товаром покупают:"

Пример: wow-beauty.ru/tovar/triss...

Желательно уменьшить размер картинок в 2 раза, уменьшить оранжевую рамку в 2-3 раза и сделать их квадратными (а не вертикально прямоугольными)

Этот модуль очень долго грузится, если есть возможность заменить его более быстрым – было бы замечательно

Сайт рабочий, так что нужно обкатать на дубликате, а потом на чистовик быстро поставить.

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Предлагайте СТОИМОСТЬ и если есть примеры реализованных ВАМИ корзин

9 лет назад
Altmer
Иван 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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