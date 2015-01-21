Доработка сайта python + django

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки136 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Изменить внешний вид "мои заказы" в отображении для зарегистрированных покупателе в готовом сайте python + django.

"Разукрасить" статусы заказов, сделать отображаемыми содержимое заказов. Все это уже реализовано в админке менеджеров, надо сделать и у покупателей Сайт http://tradepart.ru/

Прошу указывать стоимость и срок.

PythonDjango
9 лет назад
Serg_tm
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад