Доработка сайта python + django

Необходимо настроить переадресацию с форума PHPBB2 на Xenforo согласно правилам "/forumX.html" redirect to "/index.php/forums/X/" "/topicX.html" redirect to "/index.php/threads/X/" "/topicX#XX" redirect to "/index.php/posts/XX/". Исходные адреса нестандартные, т.к. на форуме phpbb2 установлен мод Search Engines Friendly Board (во вложении), который ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Изменить внешний вид "мои заказы" в отображении для зарегистрированных покупателе в готовом сайте python + django.
"Разукрасить" статусы заказов, сделать отображаемыми содержимое заказов. Все это уже реализовано в админке менеджеров, надо сделать и у покупателей Сайт http://tradepart.ru/
Прошу указывать стоимость и срок.
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