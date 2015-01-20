Перехват данных с форм обратной связи и запись данных в базу

На сайте http://bit.ly/1sVugOe есть есть несколько форм обратной связи (3шт)

Сайт на Joomla 3

Сейчас данные с форм отправляются, но не сохраняются нигде.

Задача: нужно перехватывать данные, отправляемые из форм и записывать их в базу данных сайта.