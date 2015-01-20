Нужен каталог товаров и услуг

На существуещем сайте-лендинге еженедельной газеты www.c-i.by нужно создать каталог товаров и услуг, за пример можно взять каталог http://www.186.by/

Нужно предусмотреть места для банеров и формы подачи бесплатного объявления по определенным параметрам - выбор рубрики, максимальное число символов и пр.

Для платных объявлений нужны индивидуальные страницы рекламодателей, аналогично этой http://www.moyareklama.by/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82/shop/237/product:34598

Для данного каталога нужно сделать админку, из которой можно будет включать/отключать страницы платных объявлений, а также создавать и вносить изменения данных в эти мини-страницы рекламодателей