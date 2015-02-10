Перенести сайт с одного хостинга на другой

Веб-программированиеЗавершен11 заявок175 просмотров
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Необходимо организовать переезд сайта. Предложение для фрилансеров из Украины, а еще лучше киевлян. Укажите, пожалуйста, стоимость и сроки.

9 лет назад
Antuaneta
Анна 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Webpazl
Юрий 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$10
1 день
Благодарю Юрия за состоявшийся переезд сайта на новый хостинг. Рекомендую как хорошего исполнителя.
Анна, хороший заказчик с которым приятно работать
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