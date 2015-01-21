Написать эмулятор рулетки в казино. Без визуальной оболочки.

Задачка для написания очень легкая, если вдруг с первого прочтения будет непонятно, то будет проще пояснить голосом по скайпу.

Стала интересна одна теория игры в рулетку, хочу проверить ее математически.

На рулетке 37 полей, 18 красных, 18 черных и зеро.

Предположим, я дожидаюсь 5 выпадений на черное подряд и затем ставлю 1$ на красное. Если проиграл, то проиграл 1$, если выиграл, то выиграл 1$ сверху (на руках стало 2$). Опять дожидаюсь 5 выпадений подряд черного и ставлю 1$ на красное. И так повторяем N раз.

В программе есть поля для ввода цифр:

- кол-во выпадений подряд какого то цвета

- размер ставки

- кол-во кручений рулетки

А также одна галочка:

- при проигрыше удваиваем ставку X раз. Что это значит: это значит, что если мы проиграли, то ставим уже не 1$, а 2$, если проиграли снова, то ставим уже 4$, проиграли - ставим 8$ и тд. Так вот значение X равно кол-ву этих удвоений. Вот допустим, если мы дошли до ставки в 32$, это значит, что мы удвоили ставку в 5 раз.

Т.о., вбил эти 3 данных, рулетка крутанулась N раз и должно показывать я в плюсе или в минусе.

Красное/черное естественно выпадает рандомно, а также учитываем обязательно что на зеро мы не ставим, и при выпадении зеро мы проигрываем.

Скажем я вбил 5 выпадений подряд какого то цвета, размер ставки 1$, нажал кнопку "крутить рулетку), рулетка крутанулась 1000 раз и мы увидели какой у нас баланс при этом, положительный или отрицательный.

Цель: хочу понять, если дожидаться выпадения подряд какого то одного цвета Y раз и ставить при этом на противоположный цвет, можно ли выйти в плюс или это мои галюциногенные выдумки )

Визуальное оформление не имеет значения, в идеале это должно происходить в браузере, а не запуском exe-файла.

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