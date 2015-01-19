Полная копия сайта поиска недвижимости

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Веб-программированиеЗакрыт6 заявок187 просмотров
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сам сайт domofond.ru

От исполнителя:

Цена с учетом верстки.

Цена исключительно за кодинг.

Сроки реализации.

На чем будет разработан проект.

Приоритет низкая цена.

9 лет назад
Prosergei
Сергей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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