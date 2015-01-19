Полная копия сайта поиска недвижимости

Здравствуйте. На сайте есть фильтр Webassyt 5. Есть две характеристики Бренд и Коллекция. Сейчас выведен Бренд, нужно что бы при клике на определенный бренд под ним появлялся фильтр по коллекциям, но нужно что бы выводились ...