Нужно сменить дизайн на симпле

Нужно написать парсеры нескольких сайтов объявлений, по определенной тематике объявлений. При этом, чтобы полученные результаты по некоторым критериям фильтровались. Жду откликов! Оставляйте контакты и если возможно какой то примерный ориентир по цене. Свяжемся обсудим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
мне нужно дизайн установить на сайт стоит на нем симпла
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