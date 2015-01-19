Доработка фильтра webassyt 5

Здравствуйте.

На сайте есть фильтр Webassyt 5. Есть две характеристики Бренд и Коллекция. Сейчас выведен Бренд, нужно что бы при клике на определенный бренд под ним появлялся фильтр по коллекциям, но нужно что бы выводились не все коллекции подряд как в стандартном варианте а только те которые относятся к данному бренду.

Тоесть в итоге вид фильтра должен быть таким:

Бренд: Бренд1, Бренд2, Бренд3

При клике на Бренд2 фильтр принимает вид

Бренд: Бренд1, Бренд2(выделен), Бренд3

Коллекция: Коллекция1 для бренда2, Коллекция2 для бренда2, Коллекция3 для бренда2.

Указывайте пожалуйста есть ли опыт работы с webassyt 5