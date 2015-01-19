WordPress плагин для постинга картинок с freeimages.com

Есть вот такой плагин для WordPress free-stock-photos-by-mystockphotocom

Он добавляет на страницу постинга кнопку http://prntscr.com/5t5orx , с помощью которой в пост можно вставить картинку с http://www.mystockphoto.com/

В плагине есть ряд моментов, которые не устраивают, поэтому нужно сделать аналогичный плагин, работающий с другим стоком и несколько иным образом:

1. Новый плагин должен работать с http://www.freeimages.com/

2. Вот сюда http://prntscr.com/5t5orx кнопку добавлять не нужно. Вместо этого при клике на стандартную кнопку Add Media юзер увидит новую вкладку, как показано тут http://awesomescreenshot.com/07647jjc74 На этой вкладке отобразятся картинки из http://www.freeimages.com/

3. Так же как на вкладке Media Library, на новой вкладке FreeImages должно быть работающее поле поиска http://prntscr.com/5t5ptv

4. Когда юзер кликает по подходящей картинке и нажимает Insert Into Post, картинка сначала скачивается в локальную Media Library а только потом вставляется в пост. Всё это происходит незаметно для юзера.

5. Если юзер кликает Set featured image http://prntscr.com/5t5s4l то в открывшемся окне тоже должна быть аналогичная вкладка FreeImages.

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В своих предложениях указывайте пожалуйста часовую ставку и требуемое кол-во часов на выполнение.