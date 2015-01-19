Небольшие поправки в скрипте, или свой скрипт

Веб-программированиеЗакрытнет заявок78 просмотров
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Добрый день. Есть сайт, на котором будет много фотографий - задача в том, чтоб я мог каким-то образом прямо на сайте производить какое-то редактирование фотографий. Редактирование самое минимальное (поменять цветность, обрезать). Ваши предложения как это сделать, цены и сроки?

9 лет назад
angrybeard
Дмитрий 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
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