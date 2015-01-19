Создание портала автомобильной тематики

Доброго времени суток! Есть сайт — http://academycenter.ru/ У клиента есть ТЗ на исправление багов и добавление нового функционала. Нужно оценить и сказать по срокам. Файл с ТЗ прикрепляю. Ссылка для скачивание ТЗ: https://www.dropbox.com/s/6rfg2tb0khm8eh9/%D0%A2%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%20academycenter.ru.doc?dl=0 Спасибо за внимание.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые коллеги!
В настоящее время наша компания ищет подрядчика на выполнение работ по созданию проекта по типу zzap.ru или toolfind.ru, т.е. портала позволяющему найти искомые пользователем автозапчасти среди множеств предложений поставщиков и продавцов автозапчастей.
Нужен программист (дизайнеры и верстальщики не нужны) или команда из Москвы или МО, так как иногда потребуются визиты в наш офис. "Под ключ" делать ни чего не нужно - нам нужен только код.
Приоритет будет отдан тем, кто работает с Zend Framework 2 и 1С, а так же при наличие опыта в разработке схожих по функциональным возможностям проектов.
Оплата может быть либо за проект в целом, либо осуществляться ежемесячно, в зависимости от конечных договоренностей с успешным кандидатом.
Срок разработки не более 2 месяца.
Если данный проект Вас заинтересовал и Вы отвечаете всем вышеобозначенным требованиям, то жду звонка.
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