Создание портала автомобильной тематики

Добрый день, уважаемые коллеги!

В настоящее время наша компания ищет подрядчика на выполнение работ по созданию проекта по типу zzap.ru или toolfind.ru, т.е. портала позволяющему найти искомые пользователем автозапчасти среди множеств предложений поставщиков и продавцов автозапчастей.

Нужен программист (дизайнеры и верстальщики не нужны) или команда из Москвы или МО, так как иногда потребуются визиты в наш офис. "Под ключ" делать ни чего не нужно - нам нужен только код.

Приоритет будет отдан тем, кто работает с Zend Framework 2 и 1С, а так же при наличие опыта в разработке схожих по функциональным возможностям проектов.

Оплата может быть либо за проект в целом, либо осуществляться ежемесячно, в зависимости от конечных договоренностей с успешным кандидатом.

Срок разработки не более 2 месяца.

Если данный проект Вас заинтересовал и Вы отвечаете всем вышеобозначенным требованиям, то жду звонка.