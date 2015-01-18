Нужно выполнить серьезный андроид проект. Работа будет связана с общением пользователей по чату и по видео (для этого предоставляется андроид библиотека, с помощью которой очень легко наладить видеообщение, можно будет взять готовый работающий код для использования библиотеки). Сохранение данных будет происходить через сервис backendless.com

Подробное ТЗ и мокапы высылаются после прохождения интервью по скайпу.