Модуль регистрации участников мероприятия

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Сайт на Joomla 1.5. Необходимо создать модуль и установить его на сайте.

Модуль регистрации: пользователь заполняет поля: 1. Имя Фамилия, 2. телефон, 3. мейл — все поля обязательны + доп настраиваемые поля

Ниже под полями 1–3 размещается список ранее зарегистрировавшихся пользователей (с указанием порядкового номера 1,2,3,4… и фио).

данный модуль размещается на странице каждого мероприятия. Все мероприятия независимы, регистрация может проводится одновременно. На каждое мероприятие свой список. Вывод списка мероприятий в календаре. Экспорт участников мероприятий.

p.s. меня вполне устроит если вы используете какое-то готовое решение от компаний или других разработчиков. Главное, что б был описанный ф-ционал.

Стоимость договорная. ТЗ более подробно можно обсудить.

9 лет назад
welling009
Влодимир 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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