Костыль для плагина JL No Doubles для Joomla 3.3.6

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JL No Doubles плагин, который удаляет дубли в CMS, путем 301 редиректа на соответствующие страницы.
Проблема в том, что плагин помимо дублей зацепил еще Яндекс.Метрику.
C страниц www.sitename.ru/category/page-name?_openstat=direct.yandex.ru идет редирект на www.sitename.ru/category/page-name
Требуется, путем костыля в плагин, добавить исключения для директа (чтобы не было переадресаций).
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