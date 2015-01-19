Костыль для плагина JL No Doubles для Joomla 3.3.6

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JL No Doubles плагин, который удаляет дубли в CMS, путем 301 редиректа на соответствующие страницы.

Проблема в том, что плагин помимо дублей зацепил еще Яндекс.Метрику.

C страниц www.sitename.ru/category/page-name?_openstat=direct.yandex.ru идет редирект на www.sitename.ru/category/page-name

Требуется, путем костыля в плагин, добавить исключения для директа (чтобы не было переадресаций).

Joomla
9 лет назад
Messer
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