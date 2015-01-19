Костыль для плагина JL No Doubles для Joomla 3.3.6

A)Провести работы по ИСПРАВЛЕНИЮ ошибок коробочной версии Битрикс. Корпоративный портал. Надо, чтобы пользователь из лида (контакта, компании, сделки) отправлял письмо (там есть такая функция (кнопка + письмо) и оно доходило до адресата. Чтобы можно было ...