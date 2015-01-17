Скрипт выбора валют для обменника на JavaScript

Сделать функциональную копию сайта железноводск-плаза.рф для другого санатория, на основании psd-файл и ТЗ (Текстовое задание читайте перед отправкой заявки) Готовый движок и доступ к сайту готов предоставить. PSD https://yadi.sk/d/ewVzjV2Iedj6m
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстанные страницы, главная: obmen.el-card.ru/
Сейчас там столбцы выбора валют прописаны статически, требуются сделать динамические, используя JavaScript.
То есть необходимо реализовать точно также, как реализовано тут: wu2liberty.com/
(Два столбца выбора валют + столбец с калькулятором)
Готов ответить на дополнительные вопросы, от Вас – цена и срок.
Оплата – безопасная сделка либо прямой расчет.
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