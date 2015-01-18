Нужно исправить глюк с зачислением платежа

У меня на сайте подключены платежные системы payeer и perfectmoney, мой сайт уже полностью настроен на работу с этими системами, но вот проблема при пополнении баланса пользователем, платеж проходит нормально, но не зачисляется на баланс аккаунта., а так же нужно настроить автовыплаты с этих же систем, в скрипте уже есть автовыплаты, нужно просто все настроить.