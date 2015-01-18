Нужно исправить глюк с зачислением платежа

Сделать функциональную копию сайта железноводск-плаза.рф для другого санатория, на основании psd-файл и ТЗ (Текстовое задание читайте перед отправкой заявки) Готовый движок и доступ к сайту готов предоставить. PSD https://yadi.sk/d/ewVzjV2Iedj6m
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня на сайте подключены платежные системы payeer и perfectmoney, мой сайт уже полностью настроен на работу с этими системами, но вот проблема при пополнении баланса пользователем, платеж проходит нормально, но не зачисляется на баланс аккаунта., а так же нужно настроить автовыплаты с этих же систем, в скрипте уже есть автовыплаты, нужно просто все настроить.
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