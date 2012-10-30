sepejka125

Сергей Лазарев sepejka125

 
35 летРоссия/Чита
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Demoris
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Нужно исправить глюк с зачислением платежа
В очередной раз приятно было работать!
В очередной раз Роман сделал все как по нотам, хороший человек отличный исполнитель!
Ответный отзыв
Demoris
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Нужно создать форму с кодом баннера
Доволен работой с Сергеем, оперативно предоставил все необходимые доступы, понятно поставил задачу, произвёл оплату сразу после проверки задания, никаких проблем! Рекомендую, как заказчика.
Отличный исполнитель! Все сделал быстро, качественно и недорого!!!
Ответный отзыв
GBOXMEDIA
Влад 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Создание шапки для сайта
Мне понравилось работать с этим работодателем, после завершению работы все оплатил моментально, тз обьяснил превосходно. Советую! Надеюсь на дольнейшее сотруднечество. Спасибо.
Отличный исполнитель! Сделал все качественно и быстро!
Ответный отзыв