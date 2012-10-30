sepejka125

У меня на сайте подключены платежные системы payeer и perfectmoney, мой сайт уже полностью настроен на работу с этими системами, но вот проблема при пополнении баланса пользователем, платеж проходит нормально, но не зачисляется на баланс ...
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Нужно подключить платежные системы payeer и perfectmoney, мой сайт уже полностью настроен на работу с этими системами, но вот проблема при пополнении баланса пользователем, платеж проходит нормально, но не зачисляется на баланс аккаунта. а так ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно создать форму вывода кода баннера, с реф ссылкой, сайт на php. Работы на 3 минуты.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно создать сайтик игры орел или решка для работы только с платежной системой perfectmoney, вот пример www.7double.comЗакрыт11 лет назад
Нужно исправить неполадки в статистике сайта. invest-mani.ru на этом сайте. мой скайп sepejka125Закрыт11 лет назад
Нужно подключить платежную систему Perfectmoney к этому сайту, invest-mani.ru для приема платежей в атоматическом режиме.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
нужно настроить автоприем платежей на сайт http://invest-mani.ru для платежных систем либерти резерв и перфект мани. скайп sepejka125Закрыт11 лет назад
Нужно создать шапку для сайта инвест проекта invest-mani.ru Шапка должна гармонировать с дизайном сайта, проявите фантазию!Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Создание инвестиционного проекта пример: https://paygrand.com/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад