Нужно создать форму с кодом баннера

Нужно написать скрипт или программку,которая будет работать по принципу: из txt файла со списком запросов берется один вбивается в поиск яндекса выдача яндекса по этому запросу копируется к скопированному тексту добавляется еще текст(всегда одинаковый) полученный текст добавляется на сайт затем берется ...