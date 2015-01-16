Нужно создать форму с кодом баннера

$5
Веб-программированиеЗавершен3 заявки176 просмотров
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Нужно создать форму вывода кода баннера, с реф ссылкой, сайт на php. Работы на 3 минуты.

9 лет назад
sepejka125
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Demoris
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель! Все сделал быстро, качественно и недорого!!!
Доволен работой с Сергеем, оперативно предоставил все необходимые доступы, понятно поставил задачу, произвёл оплату сразу после проверки задания, никаких проблем! Рекомендую, как заказчика.
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