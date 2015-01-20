Правки по сайту на cms Drupal

Добрый день, нужен исполнитель, чтобы немного переделать модуль фильтров в PrestaShop (версия 1.5.5.0). А именно нужно сделать так, чтобы можно было делать зависимость между фильтрами (Если человек выбирает информацию в одном фильтре - тогда появляется ...