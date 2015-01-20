Правки по сайту на cms Drupal

Нужен парсер информации с World-Art А именно: Производство: Жанр: Тип: Трансляция **** Режиссёр: Автор оригинала: И чтобы фотография загружалась на сайт с водяным знаком. Пишем цену и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести несколько небольших правок по сайту на cms Drupal
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