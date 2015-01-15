Спарсить картинки с сайта.

Необходимо спарсить фотографии сумок с сайта http://www.gucci.com (не иконки, а фотографии, на сайте они формата 430*443 пкс). Только одиночные фотографии сумок. Например на странице http://www.gucci.com/de/category/f/handbags 319 артикулов, каждого артикула 3-4 фотографии.

Страницы:

http://www.gucci.com/de/category/f/handbags

http://www.gucci.com/de/category/f/wallets

http://www.gucci.com/de/category/f/lifestyle_bags___luggage

http://www.gucci.com/de/category/f/belts

http://www.gucci.com/de/category/m/travel_bags___luggage

http://www.gucci.com/de/category/m/small_leathergoods

http://www.gucci.com/de/category/m/wallets

http://www.gucci.com/de/category/u/technology

http://www.gucci.com/de/category/m/belts

Фотки разложить в папки по категориям (например, f_handbags, f_wallets) названия д.б. следующие:

370829_A7M0N_1000_001.jpg (из оригинального названия (370829_A7M0N_1000_001_web_full.jpg) остаётся только наименование артикула (370829_A7M0N_1000) и порядковый номер фотографии (_001)

Пример: фотография лежит в папке f_handbags. Желательно (но необязательно) удалить с фотографий логотип.

Примечание: предоплат не будет. Возможно выполнение поэтапно, выставление депозита в Вебмани, оплата по факту.