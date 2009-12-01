squirrel25

Виктор squirrel25

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Парсинг информации.

PHP

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Отзывы заказчиков

Senchyshyn
34 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
5 баллов
4 года назад
Скрейпинг для автоматизированного действия на сайте
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Alex2509123
Александр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$350
7 баллов
6 лет назад
Парсинг данных
Парсинг данных
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ninesixmm
Павел 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$180
6 баллов
6 лет назад
Парсер росаккредитации
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
yokozuan
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Парсинг сайта ИКЕА и наполнение базы данных Magento
Magento
Все хорошо
iruto
25 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$12
9 баллов
6 лет назад
Парсинг ссылок на скачивание книг
Все супер! Задание было сложным,заняло больше времени чем предполагалось, мало бы кто за него взялся, но все прошло успешно. Коммуникация и отзывчивость на уровне!
Было приятно сотрудничать. Вежливое общение и своевременная оплата. Рекомендую.
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Веб-программирование
120 отзывов(-1)
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга