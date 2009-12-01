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0 из 5
Отзывы заказчиков
$80
5 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$350
7 баллов
6 лет назад
Парсинг данных
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$180
6 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
10 баллов
6 лет назад
Magento
Все хорошо
$12
9 баллов
6 лет назад
Все супер! Задание было сложным,заняло больше времени чем предполагалось, мало бы кто за него взялся, но все прошло успешно. Коммуникация и отзывчивость на уровне!
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать. Вежливое общение и своевременная оплата. Рекомендую.
Веб-программирование
120 отзывов(-1)
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга