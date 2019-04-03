создание бота telegram,вк,фейсбук Создание бота,поле для привязки апи через админку Парсинг по примеру [url=https://habrahabr.ru/post/253201/]https://habrahabr.ru/post/253201/[/url] по запросу обьем закупок по Добавление,удаление редактирования категорий, услуг, загрузка файлов и изображений, установка обязательных условий парсинг и модерация новостей с ...
Парсинг сайта ИКЕА и наполнение базы данных Magento
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт интернет магазин на Magento, необходимо сделать наполение и автоматически обновленние данных с сайта ИКЕА.
Сайт ИКЕА можно парсить через карту сайта, пример https://www.ikea.com/sitemap/pl_PL/siteMap_Product_pl_PL_1.xml
Необходимо парсить польскую версию сайта.
Сначала программа должна все отпарсить и наполнить сайт контентом.
Потом, например, раз в сутки, проверять не изменилась ли цена и есть ли товар в наличии.
Необходимо предусмотреть работу через прокси.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Привет! Нужно подготовить и выпустить ICO для проекта на базе криптовалюты ETH. Работа через БСЗакрыт6 лет назад
- Закрыт6 лет назад
Улучшить скорость загрузки сайта на ПК, внедрить ssl сертификат, поправить микроразметку и тд.Закрыт6 лет назад
- $400
Парсер с авторизацией, обходом капчи и отправкой данных в чат Телеграм.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт с полной информацией http://a-piskarev.ru/ , необходимо, чтобы она была представлена в виде подобного лендинга: http://xn----7sbbg3ajbcltdfcvq.xn--p1ai/ Причем часть информации вполне свободно может быть взята с лендинга.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать приложение на платформе iOS для mini IPad, который будет реализован в виде виджета поверх другого приложения. Оставляйте свой Skype, все детали обсудим при связи.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, есть рипнутый сайт, но там не добавляются товары в карзину- можно как то исправить? http://modx.ru7lan.ru/shop/setka-armaturnaya-kladochnaya/index.htmlВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $20
ANGULAR 2 одна правка - СРОЧНО! Работы на 1-2 часа, бюджет 20$ Оплата по факту, БЕЗ авансов Пишите ваш скайпВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Имеется набор переменных. В php есть, в бд есть, запросы сделаны. Но после их переноса по разным php часть из них перестала выводиться в свои tpl.Надо восстановить вывод в tpl 1й переменной. Оплата по факту готовности ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад