Парсинг сайта ИКЕА и наполнение базы данных Magento

Сайт интернет магазин на Magento, необходимо сделать наполение и автоматически обновленние данных с сайта ИКЕА.

Сайт ИКЕА можно парсить через карту сайта, пример https://www.ikea.com/sitemap/pl_PL/siteMap_Product_pl_PL_1.xml

Необходимо парсить польскую версию сайта.

Сначала программа должна все отпарсить и наполнить сайт контентом.

Потом, например, раз в сутки, проверять не изменилась ли цена и есть ли товар в наличии.

Необходимо предусмотреть работу через прокси.