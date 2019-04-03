Парсинг сайта ИКЕА и наполнение базы данных Magento

Веб-программированиеЗавершен4 заявки288 просмотров
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Сайт интернет магазин на Magento, необходимо сделать наполение и автоматически обновленние данных с сайта ИКЕА. 

Сайт ИКЕА можно парсить через карту сайта, пример https://www.ikea.com/sitemap/pl_PL/siteMap_Product_pl_PL_1.xml

Необходимо парсить польскую версию сайта. 

Сначала программа должна все отпарсить и наполнить сайт контентом. 

Потом, например, раз в сутки, проверять не изменилась ли цена и есть ли товар в наличии. 

Необходимо предусмотреть работу через прокси.

Парсинг сайтаMagento
6 лет назад
yokozuan
Алексей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$200
15 дней
Все хорошо